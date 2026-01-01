Avant-Première Marsupilami Rue Sellenick Les Andelys

Avant-Première Marsupilami

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Début : 2026-01-25 14:15:00

2026-01-25

Ne manquez pas une projection exceptionnelle en avant-première du film Marsupilami

Synopsis

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain… .

