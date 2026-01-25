Avant-Première MARSUPILAMI L’Étoile Cinéma Saulieu

Avant-Première MARSUPILAMI

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Début : 2026-01-25 10:30:00

2026-01-25

Dimanche 25 janvier à 10h30, passez un bon moment en famille devant le film MARSUPILAMI (dès 6 ans) de Philippe Lacheau projeté en Avant-Première !

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain…

Avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan…Durée 1h39

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

