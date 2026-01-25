Avant-Première MARSUPILAMI L’Étoile Cinéma Saulieu
Avant-Première MARSUPILAMI L’Étoile Cinéma Saulieu dimanche 25 janvier 2026.
Avant-Première MARSUPILAMI
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 10:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Dimanche 25 janvier à 10h30, passez un bon moment en famille devant le film MARSUPILAMI (dès 6 ans) de Philippe Lacheau projeté en Avant-Première !
Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain…
Avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan…Durée 1h39
+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Avant-Première MARSUPILAMI
L’événement Avant-Première MARSUPILAMI Saulieu a été mis à jour le 2026-01-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)