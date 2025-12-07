Avant-Première Mission Père Noël Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Avant-Première Mission Père Noël

Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve fabriquer des cadeaux dans l’atelier du Père Noël.

Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé l’atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître.

Timo et son petit renne partent alors en mission sauver la magie de Noël !

Dès 6 ans.

English : Avant-Première Mission Père Noël

Timo, a little elf, is about to fulfill his dream of making presents in Santa’s workshop.

But a large gift factory has replaced the workshop, and the Christmas tradition is about to disappear.

Timo and his little reindeer set off on a mission to save the magic of Christmas!

From age 6.

German : Avant-Première Mission Père Noël

Timo, ein kleiner Elf, will sich seinen Traum erfüllen und in der Werkstatt des Weihnachtsmanns Geschenke herstellen.

Doch eine große Geschenkfabrik hat die Werkstatt ersetzt und die Weihnachtstradition droht zu verschwinden.

Timo und sein kleines Rentier machen sich auf die Mission, den Weihnachtszauber zu retten!

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Timo, un piccolo elfo, sta per realizzare il suo sogno di fare regali nel laboratorio di Babbo Natale.

Ma il laboratorio è stato sostituito da una grande fabbrica di regali e la tradizione natalizia sta per scomparire.

Così Timo e la sua piccola renna partono in missione per salvare la magia del Natale!

A partire dai 6 anni.

Espanol : Avant-Première Mission Père Noël

Timo, un pequeño elfo, va a cumplir su sueño de hacer regalos en el taller de Papá Noel.

Pero el taller ha sido sustituido por una gran fábrica de regalos, y la tradición navideña está a punto de desaparecer.

Así que Timo y su pequeño reno emprenden una misión para salvar la magia de la Navidad

A partir de 6 años.

