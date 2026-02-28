Avant-première | My Father’s Scent L’Institut du Monde Arabe Paris France
Avant-première | My Father’s Scent L’Institut du Monde Arabe Paris France lundi 16 mars 2026.
Égypte/Norvège/Suède/Arabie saoudite/France/Qatar, fiction, 2025, 96’
Scénario : Ahmed Amer, Mohamed Siam
Image : Omar Abou Doma
Son : Sameh Gamal
Montage : Ahmed Hafez
Décors : Assem Ali
Costumes : Nayera El-Dahshoury
Musique : Layal Watfeh
Interprètes : Ahmed Malek, Kamel El Basha, Mayan El Sayed, Donia Maher, Hala Marzouk, Abed Anani
Producteur : Mohamed Siam, Mohamed Hefzy
Synopsis :
Au cours d’une longue nuit, un père et son fils se font face, déterminés à régler de vieux comptes. Confinés dans un même appartement, leur confrontation, brute et chargée d’émotions, dégénère rapidement, révélant les rouages d’une relation conflictuelle. Ce drame familial poignant invite à une réflexion profonde : si l’on vous accordait une dernière nuit avec un être cher disparu, choisiriez-vous la vengeance ou la réconciliation ?
Porté par des interprétations magistrales, le film offre une exploration sensible, intime et profonde du lien complexe et indéfectible qui unit un père et son fils.
Biographie :
Mohamed Siam est un réalisateur, producteur et directeur de la photographie égyptien.
Avant de choisir le cinéma, il fait des études de psychologie. Il est le fondateur et directeur artistique du centre cinématographique Artkhana à Alexandrie, un espace artistique qui subvient aux besoins techniques et éducatifs des cinéastes dans les domaines de l’animation, des médias et des arts visuels.
Il est aussi membre du conseil d’administration et vice-président de Arterial Network dont le but est de promouvoir l’art et la culture sur le continent africain.
En 2016, il réalise son premier long métrage documentaire, Force majeure et en 2017, Amal, qui fait l’ouverture du Festival international du film documentaire d’Amsterdam (IDFA).
Le lundi 16 mars 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Sur invitation dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France
https://www.imarabe.org/fr/agenda/cinema/avant-premiere-my-father-scent +33140513838
