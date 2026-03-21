AGENDA · Mulhouse
Avant-première: NOTRE SALUT en présence du réalisateur, Le Palace, Mulhouse
vendredi 18 septembre 2026 · Le Palace · Mulhouse
Informations pratiques
Avant-première: NOTRE SALUT en présence du réalisateur Vendredi 18 septembre, 19h15 Le Palace Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:15:00+02:00
Pendant la semaine Ciné-cool, avant-première exceptionnelle du film évènement de la rentrée en présence de son réalisateur Emmanuel Marre.
Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est http://www.lepalacemulhouse.com
Séance avec équipe Le Palace Avant-première: NOTRE SALUT en présence du réalisateur
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