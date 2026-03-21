Avant-première: NOTRE SALUT en présence du réalisateur, Le Palace, Mulhouse

Informations pratiques

Avant-première: NOTRE SALUT en présence du réalisateur Vendredi 18 septembre, 19h15 Le Palace Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:15:00+02:00

Pendant la semaine Ciné-cool, avant-première exceptionnelle du film évènement de la rentrée en présence de son réalisateur Emmanuel Marre.

Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est http://www.lepalacemulhouse.com

Séance avec équipe Le Palace Avant-première: NOTRE SALUT en présence du réalisateur