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Avant-première: NOTRE SALUT en présence du réalisateur, Le Palace, Mulhouse

vendredi 18 septembre 2026 · Le Palace · Mulhouse

Avant-première: NOTRE SALUT en présence du réalisateur, Le Palace, Mulhouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Le Palace
Adresse
10, av. de Colmar, Mulhouse
Ville
68100 Mulhouse
Département
Haut-Rhin

Avant-première: NOTRE SALUT en présence du réalisateur Vendredi 18 septembre, 19h15 Le Palace Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:15:00+02:00

Pendant la semaine Ciné-cool, avant-première exceptionnelle du film évènement de la rentrée en présence de son réalisateur Emmanuel Marre.

Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est http://www.lepalacemulhouse.com
Séance avec équipe Le Palace Avant-première: NOTRE SALUT en présence du réalisateur

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