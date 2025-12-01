Avant-première OLIVIA (8 ans et +) Cinéma Le Navire Valence
Avant-première OLIVIA (8 ans et +) Cinéma Le Navire Valence lundi 29 décembre 2025.
Avant-première OLIVIA (8 ans et +)
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 14:30:00
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
Avant-première. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.
.
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Preview. Pre-sale at reception or on our website.
German :
Vorpremiere. Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.
Italiano :
Anteprima. Prevendita alla reception o sul nostro sito web.
Espanol :
Venta anticipada. Venta anticipada en recepción o en nuestra página web.
L’événement Avant-première OLIVIA (8 ans et +) Valence a été mis à jour le 2025-11-21 par Valence Romans Tourisme