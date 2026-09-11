AVANT-PREMIÈRE, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

AVANT-PREMIÈRE Samedi 19 septembre, 16h00 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy http://www.omnia-cinemas.com

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