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AVANT-PREMIÈRE, Omnia République, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Omnia République · Rouen

AVANT-PREMIÈRE, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Omnia République
Adresse
28 rue de la République, Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

AVANT-PREMIÈRE Samedi 19 septembre, 16h00 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy http://www.omnia-cinemas.com
Avant-première Omnia République AVANT-PREMIÈRE

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