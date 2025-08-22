Avant-première Pris au piège Route D’Istres Martigues

Avant-première Pris au piège

Vendredi 22 août 2025 de 21h30 à 23h30. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 11.2 – 11.2 – EUR

Début : 2025-08-22 21:30:00

fin : 2025-08-22 23:30:00

2025-08-22

Le cinéma Le Palace de Martigues vous invite à l’avant-première du film « Pris au piège ».

Hank Thompson a été un joueur de baseball prodige au lycée, mais désormais il ne peut plus jouer. À part ça, tout va bien. Il sort avec une fille géniale, il est barman la nuit dans un bar miteux à New York, et son équipe préférée, donnée perdante, est en train de réaliser une improbable remontée vers le titre. Quand Russ, son voisin punk lui demande de s’occuper de son chat pendant quelques jours, Hank ignore qu’il va se retrouver pris au milieu d’une bande hétéroclite de redoutables gangsters. Les voilà tous après Hank, et lui ne sait même pas pourquoi. En tentant d’échapper à leurs griffes, Hank doit mobiliser toute son énergie et rester en vie assez longtemps pour comprendre. .

Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Le Palace cinema in Martigues invites you to the preview screening of the film « Caught in the Trap ».

German :

Das Kino Le Palace in Martigues lädt Sie zur Vorpremiere des Films „Caught in the Trap“ ein.

Italiano :

Il cinema Le Palace di Martigues vi invita all’anteprima del film « Pris au piège ».

Espanol :

El cine Le Palace de Martigues le invita a la preestreno de la película « Atrapados en la trampa ».

L'événement Avant-première Pris au piège Martigues a été mis à jour le 2025-08-18