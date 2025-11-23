Avant-première projection du film Coutures Ciné Galaure Saint-Vallier

Avant-première projection du film Coutures

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:50:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

A l’occasion de la journée art et essai du cinéma européen et pour célébrer ensemble les 70 ans de l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai, nous vous proposons de venir découvrir en avant-première Coutures.

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

To celebrate the 70th anniversary of the Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai, we invite you to preview Coutures.

German :

Anlässlich des Kunst- und Versuchstags des europäischen Kinos und um gemeinsam das 70-jährige Bestehen der Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai zu feiern, laden wir Sie zu einer Vorpremiere ein: Coutures.

Italiano :

In occasione della giornata europea del cinema d’essai e per celebrare il 70° anniversario dell’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai, vi invitiamo a vedere in anteprima Coutures.

Espanol :

Con motivo del día del cine de arte y ensayo europeo y para celebrar el 70 aniversario de la Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai, le invitamos a un preestreno de Coutures.

