Avant-première – projection – rencontre : « Au cœur de l’histoire. Le procès de Nuremberg » d’Alfred de Montesquiou Mémorial de la Shoah Paris dimanche 16 novembre 2025.

En novembre 1945, plus de 350 écrivains, correspondants de guerre, photographes et cinéastes se rendent à Nuremberg pour couvrir « le plus grand procès de l’Histoire ». Ils s’appellent Joseph Kessel, Elsa Triolet, Boris Polevoï, Martha Gellhorn, John Dos Passos, Erika Mann… et sont réunis dans le château néogothique de Faber-Castell. Un an de huis clos pour raconter au monde la barbarie nazie, mais aussi un an d’intenses relations intellectuelles, amicales, amoureuses et politiques, jusqu’à la condamnation des 21 principaux hauts dignitaires du IIIe Reich. Comment le procès a‑t‑il été perçu par ces grands témoins de l’Histoire ? Et comment leur regard peut‑il nourrir le nôtre, alors que la question du crime contre l’humanité revient hanter notre époque ?

En présence d’Alfred de Montesquiou, réalisateur, et de Sylvie Lindeperg¸ historienne, conseillère historique du film.

Animée par Martin Goutte, maître de conférences au département Cinéma et Audiovisuel de l’université Sorbonne Nouvelle.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

France, documentaire, 90 min, KM et Dreamtime, en coproduction avec Arte France, 2025.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 14h30 à 17h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

