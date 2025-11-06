Avant-première – projection – rencontre : « Haute Solitude » de Laurent Véray Mémorial de la Shoah Paris

Avant-première – projection – rencontre : « Haute Solitude » de Laurent Véray Mémorial de la Shoah Paris jeudi 6 novembre 2025.

Né en 1904, Jean Zay a accompli une œuvre considérable et porté des réformes fondamentales dans les différents ministères qu’il dirige de 1936 à 1939. L’année suivante, il est condamné à la détention à perpétuité par le régime de Vichy. Exclusivement tissé par les écrits rédigés en prison par Jean Zay et sa correspondance avec ses proches, ce récit intime sonde les affres de l’enfermement et témoigne de l’immense force morale de cette grande figure républicaine, entrée au Panthéon en 2015, qui, durant quatre ans, aura tenu grâce à l’écriture et l’amour de sa famille. Jusqu’au dénouement tragique de son assassinat par la milice française, le 20 juin 1944.

En présence de Laurent Véray, réalisateur, et d’Hélène Mouchard–Zay, fille de Jean Zay, fondatrice du Cercil‑Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv.

En conversation avec Chloé Leprince, journaliste à France Culture.

RÉSERVER

France, documentaire, 98 min, coproduit par la Chambre aux fresques / Girelle productions / Les Yeux d’Izo, 2025.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-06T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T19:00:00+02:00_2025-11-06T21:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial