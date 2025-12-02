Avant-première – projection – rencontre : « Je n’avais que le néant – Shoah par Lanzmann” de Guillaume Ribot Mémorial de la Shoah Paris

Avant-première – projection – rencontre : « Je n’avais que le néant – Shoah par Lanzmann” de Guillaume Ribot Mémorial de la Shoah Paris mardi 2 décembre 2025.

France, documentaire, 94 min, Les Films du Poisson & Les Films Aleph, en coproduction avec Arte France, 2025.

La réalisation du film Shoah de Claude Lanzmann est une aventure en elle-même. Onze années de travail, des milliers d’heures de préparation, des voyages aux quatre coins du monde, des dizaines de témoins… et autant de doutes, de déboires, de fausses routes, mais aussi de moments de grâce douloureuse où la vérité apparaît. Grâce aux 220 heures de rushes non utilisées au montage et aux mémoires de l’auteur, Guillaume Ribot plonge au cœur de la production d’une œuvre majeure du cinéma, au plus près des obsessions de celui qui entreprit de faire émerger la vérité du néant.

En présence du Guillaume Ribot, réalisateur.

En conversation avec François Ekchajzer, journaliste à Télérama.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

Dans le cadre de l’exposition « Claude Lanzmann : les enregistrements inédits » et à l’occasion du centenaire de la naissance de Claude Lanzmann et des 40 ans du film « Shoah ».

Le mardi 02 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

