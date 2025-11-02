Avant-première – projection – rencontre : « La Nuit de Cristal, les pogroms de novembre » de Marie‑Pierre Camus et Guillaume Vincent Mémorial de la Shoah Paris

Avant-première – projection – rencontre : « La Nuit de Cristal, les pogroms de novembre » de Marie‑Pierre Camus et Guillaume Vincent Mémorial de la Shoah Paris dimanche 2 novembre 2025.

Les 9 et 10 novembre 1938, sur tout le territoire du Reich, plus de 200 synagogues sont détruites, des milliers de commerces juifs vandalisés, des appartements privés saccagés, 30 000 Juifs sont déportés en camp de concentration. La qualification usuelle de « Nuit de Cristal » tend à circonscrire ces événements à une simple émeute et quelques dégâts matériels. Or, comme le montre ce documentaire, il s’agit d’un véritable pogrom antijuif en même temps qu’un tournant majeur dans l’oppression et la persécution des Juifs par le régime nazi.

En présence des Marie-Pierre Camus et Guillaume Vincent, réalisateurs, et de Nicolas Patin, historien, conseiller historique du film.

Animée par Matthias Steinle, maître de conférence en études cinématographiques et audiovisuelles à l’université Sorbonne Nouvelle.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

France, Belgique, documentaire, 115 min, Arte France et Les Films en vrac, en coproduction avec Les films de la Mémoire, 2025.

Le dimanche 02 novembre 2025

de 14h30 à 17h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

