Avant-première – projection – rencontre : « Le Procès de la peine de mort » de Franck Johannès et Caroline du Saint Mémorial de la Shoah Paris dimanche 5 octobre 2025.

France, documentaire, 70 min, Le Monde, Nova Production, France Télévisions, 2025.

« Il n’existe pas de grands procès. »

C’est avec ces mots que Robert Badinter commence sa plaidoirie, le 20 janvier 1977, devant la cour d’assises de Troyes, qui changera le cours d’un procès, celui de Patrick Henry, dont l’issue annoncée était la peine de mort. Et qui changera le cours de l’Histoire. Le verdict de Troyes, emporté de haute lutte par Robert Badinter, marque un épisode décisif sur le chemin de l’abolition de la peine capitale, que l’avocat fera lui-même adopter quatre ans plus tard à l’Assemblée nationale.

En présence de Franck Johannès et de Caroline du Saint, réalisateurs.

Dans le cadre du cycle autour de l’entrée au Panthéon de Robert Badinter.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 14h00 à 16h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

