Avant-première – projection – rencontre : « Les Combats méconnus de Robert Badinter » de Dominique Missika et Bethsabée Zarka Mémorial de la Shoah Paris lundi 6 octobre 2025.

France, documentaire, 52 min, Nova Production, LCP, 2025.

Dès septembre 1981, alors qu’il vient d’être nommé garde des Sceaux par François Mitterrand, Robert Badinter déploie toutes ses forces pour faire abolir la peine de mort, malgré les vents contraires et au nom d’une France qu’il aime tant qu’il la rêve exemplaire.

Mais qui sait que Badinter, ministre, avocat, militant et professeur de droit, amoureux de Victor Hugo en qui il puise son humanisme et une opposition viscérale à la peine de mort, a porté d’autres immenses combats ? Notamment l’abrogation des « lois indignes » (lois sécuritaires, juridictions d’exception), mais aussi la suppression des articles de loi discriminant les homosexuels, la réduction de la population carcérale, et l’élargissement du droit des victimes.

En présence de Dominique Missika et de Bethsabée Zarka, réalisatrices.

Dans le cadre du cycle autour de l’entrée au Panthéon de Robert Badinter.

Le lundi 06 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

