Avant-première – projection – rencontre : « Sous la terre » d’Ania Szczepanska Mémorial de la Shoah Paris mardi 30 septembre 2025.

En 1967, une fouille archéologique près des crématoires II et III d’Auschwitz‑Birkenau, durant laquelle sont exhumés 16 470 objets ayant appartenu à des victimes, est filmée par le cinéaste Andrzej Brzozowski. Ce court‑métrage de 14 minutes sombre très vite dans l’oubli tandis que les objets disparaissent. Près de 50 ans plus tard, Ania Szczepanska exhume des mémoires enfouies, va à la rencontre de celles et ceux qui ont rendu possible la découverte de ces milliers d’objets lors de la seule et unique fouille qui a eu lieu dans cette zone. À travers cette enquête, une question s’impose : que faire aujourd’hui de ces traces silencieuses et fragiles ?

En présence d’Ania Szczepanska, réalisatrice.

En conversation avec François Ekchajzer, journaliste à Télérama.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

France, documentaire, 63 min, coproduction Bachibouzouk & les Poissons Volants et Histoire TV, 2025.

Le mardi 30 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

