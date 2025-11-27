Avant-première & rencontre La Condition Rue Sellenick Les Andelys

Avant-première & rencontre La Condition

Cinéma Le Palace, Les Andelys, Eure

27 novembre 2025, 19:00

2025-11-27

Ne manquez pas une projection exceptionnelle en avant-première du film La Condition . La séance sera précédée d’une présentation du film en présence du réalisateur Jérôme Bonnell.

Synopsis

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. .

