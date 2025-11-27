Avant-première & rencontre La Condition Rue Sellenick Les Andelys
Avant-première & rencontre La Condition Rue Sellenick Les Andelys jeudi 27 novembre 2025.
Avant-première & rencontre La Condition
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 19:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Ne manquez pas une projection exceptionnelle en avant-première du film La Condition . La séance sera précédée d’une présentation du film en présence du réalisateur Jérôme Bonnell.
Synopsis
C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
English : Avant-première & rencontre La Condition
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Avant-première & rencontre La Condition Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération