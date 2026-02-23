Avant-première RIVER RETURNS Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence

Avant-première RIVER RETURNS Festival Visions d’Asie

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 18:10:00

fin : 2026-03-09 18:10:00

Date(s) :

2026-03-09

Séance précédée d’une présentation en partenariat avec le festival Les Yeux dans l’eau. En partenariat avec Kinotayo et le Festival Les Yeux dans l’eau.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Screening preceded by a presentation in partnership with Les Yeux dans l’eau festival. In partnership with Kinotayo and Festival Les Yeux dans l’eau.

L’événement Avant-première RIVER RETURNS Festival Visions d’Asie Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme