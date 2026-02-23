Avant-première RIVER RETURNS Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence
Avant-première RIVER RETURNS Festival Visions d’Asie
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-09 18:10:00
fin : 2026-03-09 18:10:00
2026-03-09
Séance précédée d’une présentation en partenariat avec le festival Les Yeux dans l’eau. En partenariat avec Kinotayo et le Festival Les Yeux dans l’eau.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d'Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Screening preceded by a presentation in partnership with Les Yeux dans l’eau festival. In partnership with Kinotayo and Festival Les Yeux dans l’eau.
