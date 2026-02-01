Avant-première Rural Place de la Gare Royan

Avant-première Rural

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:45:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Le cinéma Lido accueille, en avant-première à Royan et en partenariat avec Chut on écoute la télé, le réalisateur Édouard Bergeon qui viendra débattre de son film Rural avec les spectateurs.

Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

In partnership with Chut on écoute la télé, the Lido cinema welcomes director Édouard Bergeon to Royan for a preview of his film Rural .

