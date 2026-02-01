Avant-première Rural Place de la Gare Royan
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Le cinéma Lido accueille, en avant-première à Royan et en partenariat avec Chut on écoute la télé, le réalisateur Édouard Bergeon qui viendra débattre de son film Rural avec les spectateurs.
In partnership with Chut on écoute la télé, the Lido cinema welcomes director Édouard Bergeon to Royan for a preview of his film Rural .
