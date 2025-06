Avant Première Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 1 juillet 2025 21:00

Avant Première Cinéma Grand Ecran 24 avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 3 EUR

Début : 2025-07-01 21:00:00

fin : 2025-07-01 22:00:00

2025-07-01

Marius et les gardiens de la cité phocéenne Durée 1h25

Auto-proclamé « Roi de Marseille », Marius est un guide touristique haut en couleur qui trimballe ses clients dans son bus panoramique. Le jour où son véhicule tombe en panne, mettant en péril son petit business, il fait la rencontre de trois gamins du quartier qui prétendent être sur la piste d’un trésor. Marius se retrouve alors engagé dans une dangereuse aventure…

Fête du cinéma 5€ la place .

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

Marius and the guardians of the Phocaean city Running time: 1h25

Marius und die Wächter der Stadt Phokéenne Dauer: 1h25

Marius e i guardiani della città focese Durata: 1h25

Marius y los guardianes de la ciudad de Focea Duración: 1h25

L’événement Avant Première Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-06-17 par OTI LAS