Avant Première Sally Bauer, à contre courant Cinéma Le Paradis Quiberon

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

Début : 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Et une 3e soirée « Plouf »! Ce sera en avant première, le vendredi 8 aout à 21h, le biopic sur cette Suédoise incroyable qui a traversé la Manche à la nage en … 1939!

Avec nous, pour présenter la soirée et échanger avec vous, l’ami Stéphane Krause, nageur émérite. Et oui, bande de petits veinards! Hâte!

(Grand Merci à Nour Films pour leur confiance fidèle) .

