Avant-première suisse: Soyons fous, Autre lieu, Genève

Avant-première suisse: Soyons fous Vendredi 20 février, 18h30 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T18:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T18:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:30:00+01:00

AVANT-PREMIÈRE SUISSE

Ciné-débat en présence du réalisateur, Quentin Perez et de Noël Thulin Pinaud-Merlin, acteur du film.

SYNOPSIS

Une équipe de personnes fragilisées par des troubles psychiques se lance dans une folle épopée : la création d’un film d’aventure.

À PROPOS DU FILM

Soyons Fous nous entraîne dans une aventure humaine hors du commun.

On y suit toutes les étapes de la création d’un film par une équipe de personnes n’ayant jamais fait de cinéma, dont la plupart vivent avec des troubles psychiques.

De grands professionnels du 7e art leur transmettent leur savoir-faire, avant que l’équipe ne parte tourner dans les Hautes-Alpes, à 2 800 mètres d’altitude.

À mille lieues des idées reçues — sur la santé mentale comme sur le cinéma — Soyons Fous se déploie comme un récit d’initiation et une odyssée collective. Entre les doutes, les rires et les paroles bouleversantes, le film raconte l’élan d’un groupe vers un projet qui semblait Impossible.

À travers ce périple, Soyons Fous met en lumière des personnes remarquables et des voix trop souvent réduites au silence.

DATE ET HORAIRES

Le jeudi 19 février 2026, 18h30 – 21h30

Projection : 19h – 21h suivie d’une discussion

Buffet apéritif offert

LIEU

Maison de l’enfance et de l’adolescence – HUG

CinéMEA

Bd de la Cluse 26

1205 Genève

INFORMATIONS

Dès 13 ans

INSCRIPTION

Un film créé avec des personnes fragilisées par les troubles psychiques, suivi d’un débat avec le réalisateur, Quentin Perez.

Soyons fous – Beyond production