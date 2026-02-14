Avant-première suisse: Soyons fous, Autre lieu, Genève
Avant-première suisse: Soyons fous, Autre lieu, Genève vendredi 20 février 2026.
Avant-première suisse: Soyons fous Vendredi 20 février, 18h30 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T18:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:30:00+01:00
Fin : 2026-02-20T18:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:30:00+01:00
AVANT-PREMIÈRE SUISSE
Ciné-débat en présence du réalisateur, Quentin Perez et de Noël Thulin Pinaud-Merlin, acteur du film.
SYNOPSIS
Une équipe de personnes fragilisées par des troubles psychiques se lance dans une folle épopée : la création d’un film d’aventure.
À PROPOS DU FILM
Soyons Fous nous entraîne dans une aventure humaine hors du commun.
On y suit toutes les étapes de la création d’un film par une équipe de personnes n’ayant jamais fait de cinéma, dont la plupart vivent avec des troubles psychiques.
De grands professionnels du 7e art leur transmettent leur savoir-faire, avant que l’équipe ne parte tourner dans les Hautes-Alpes, à 2 800 mètres d’altitude.
À mille lieues des idées reçues — sur la santé mentale comme sur le cinéma — Soyons Fous se déploie comme un récit d’initiation et une odyssée collective. Entre les doutes, les rires et les paroles bouleversantes, le film raconte l’élan d’un groupe vers un projet qui semblait Impossible.
À travers ce périple, Soyons Fous met en lumière des personnes remarquables et des voix trop souvent réduites au silence.
DATE ET HORAIRES
Le jeudi 19 février 2026, 18h30 – 21h30
Projection : 19h – 21h suivie d’une discussion
Buffet apéritif offert
LIEU
Maison de l’enfance et de l’adolescence – HUG
CinéMEA
Bd de la Cluse 26
1205 Genève
INFORMATIONS
Dès 13 ans
Gratuit
INSCRIPTION
Un film créé avec des personnes fragilisées par les troubles psychiques, suivi d’un débat avec le réalisateur, Quentin Perez.
Soyons fous – Beyond production