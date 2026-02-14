Avant-première : « Super Charlie », Le New Vox, Langres

Avant-première : « Super Charlie » Dimanche 15 février, 11h00 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T11:00:00+01:00 – 2026-02-15T14:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T11:00:00+01:00 – 2026-02-15T14:00:00+01:00

Avant-première : « Super Charlie »

Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]

Avant-première Le New Vox Avant-première : « Super Charlie »