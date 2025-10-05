Avant-première Super Grand Prix Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy

Avant-première Super Grand Prix Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy dimanche 5 octobre 2025.

Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 6.3 – 6.3 – 7.5 EUR

Début : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

Une avant-première à pleine vitesse dans votre cinéma ! Venez voir « Super Grand prix » et participer à notre tombola pour gagner des cadeaux du film. Avec les voix de Nikos Aliagas, Faustine Bollaert et Donald Reignoux !

Résumé Edda rêve de devenir championne de courses automobiles. À l’approche du Super Grand Prix, elle saisit l’occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C’est alors qu’elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l’impossible prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vie ! .

Rue de la Petite Murette Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

