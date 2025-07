Avant-première Superman Route D’Istres Martigues

Avant-première Superman Route D’Istres Martigues mardi 8 juillet 2025 20:50:00.

Avant-première Superman

Mardi 8 juillet 2025 de 20h50 à 23h. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 20:50:00

fin : 2025-07-08 23:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Avant-première exceptionnelle ! Dans votre cinéma préféré le Palace à Martigues.

En juillet, DC Studios et Warner Bros. Pictures vous invitent à découvrir une nouvelle vision du tout premier super-héros moderne, réalisée par James Gunn. Avec son style unique, James Gunn nous livre un film spectaculaire, drôle et touchant, et dresse le portrait d’un SUPERMAN animé par la compassion et guidé par une foi inébranlable en la bonté humaine.



Ne manquez pas le retour de l’homme d’acier sur grand écran, dans une toute nouvelle aventure épique. Soyez les premiers à le découvrir avant tout le monde !

Réservez vos places dès maintenant ! .

Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Exceptional preview! At your favourite cinema, Le Palace, in Martigues.

German :

Außergewöhnliche Vorpremiere! In Ihrem Lieblingskino Le Palace in Martigues.

Italiano :

Anteprima d’eccezione! Al vostro cinema preferito, Le Palace, a Martigues.

Espanol :

Un preestreno excepcional En su cine favorito, Le Palace, en Martigues.

L’événement Avant-première Superman Martigues a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme de Martigues