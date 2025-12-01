Avant-première surprise ! Cinéma Les Montreurs d’Images Agen

Avant-première surprise !

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2026-01-05

Date(s) :

2025-12-01 2026-01-05

Depuis 5 ans, nous vous proposons le 1er lundi de chaque mois une avant-première surprise d’un film que nous programmerons quelque temps plus tard. La séance sera suivie d’une discussion, pour recueillir vos impressions sur le film.

Vous aimez les surprises ? Nous aussi !

Depuis 5 ans, nous vous proposons le 1er lundi de chaque mois une avant-première surprise d’un film que nous programmerons quelque temps plus tard. La séance sera suivie d’une discussion, pour recueillir vos impressions sur le film.

Soyez curieux !

En partenariat avec l’AFCAE. .

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 04 54 administration@lesmontreursdimages.com

English : Avant-première surprise !

For the past 5 years, on the 1st Monday of each month, we have been offering a surprise preview of a film that we will be programming some time later. The screening is followed by a discussion to get your impressions of the film.

German : Avant-première surprise !

Seit fünf Jahren bieten wir Ihnen jeden ersten Montag im Monat eine Überraschungspremiere eines Films an, den wir einige Zeit später zeigen werden. Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion statt, in der Sie Ihre Eindrücke über den Film sammeln können.

Italiano :

Negli ultimi 5 anni, il primo lunedì di ogni mese, offriamo un’anteprima a sorpresa di un film che programmeremo in seguito. La proiezione sarà seguita da una discussione per conoscere le vostre impressioni sul film.

Espanol : Avant-première surprise !

Desde hace 5 años, el primer lunes de cada mes ofrecemos un preestreno sorpresa de una película que programaremos tiempo después. La proyección irá seguida de un debate para conocer sus impresiones sobre la película.

L’événement Avant-première surprise ! Agen a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Destination Agen