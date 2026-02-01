Avant-première surprise au Gallia Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Avant-première surprise au Gallia Gallia Théâtre Cinéma Saintes mardi 17 février 2026.
Avant-première surprise au Gallia
Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Laissez-vous tenter par notre coup de cœur surprise. Le film sera suivi d’une animation et d’un goûter !
.
Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be tempted by our surprise hit. The film will be followed by entertainment and a snack!
L’événement Avant-première surprise au Gallia Saintes a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge