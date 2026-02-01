Avant-première surprise au Gallia Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Avant-première surprise au Gallia

Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Laissez-vous tenter par notre coup de cœur surprise. Le film sera suivi d’une animation et d’un goûter !

.

Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be tempted by our surprise hit. The film will be followed by entertainment and a snack!

L’événement Avant-première surprise au Gallia Saintes a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge