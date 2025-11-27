AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Cinéma du TNB Rennes Mardi 23 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif unique 6,50€ / Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Projection d’un film surprise

Chaque mois, profitez d’une soirée originale au Cinéma du TNB, où l’équipe vous propose l’un de ses films coup de cœur en avant-première. Le titre reste surprise jusqu’aux dernières minutes avant le début de la projection. Laissez-vous prendre au jeu !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Accueil autour d’un verre

Présentation des événements de janvier

Quiz et cadeaux

Projection d’un film surprise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-23T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-23T22:30:00.000+01:00

1



Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine