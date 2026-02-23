AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Cinéma du TNB Rennes
Tarif unique 6,50€ / Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Projection d’un film surprise
Chaque mois, profitez d’une soirée originale au Cinéma du TNB, où l’équipe vous propose l’un de ses films coup de cœur en avant-première. Le titre reste surprise jusqu’aux dernières minutes avant le début de la projection. Laissez-vous prendre au jeu !
PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Accueil autour d’un verre
Présentation des événements de mars
Quiz et cadeaux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-03T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-03T22:30:00.000+01:00
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine