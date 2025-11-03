Avant première surprise Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon

Avant première surprise Cinéma Eden 3

90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 20:30:00

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-11-03

Venez découvrir le coup de coeur surprise AFCAE

Nous vous proposons chaque mois un film en Avant-Première, dont le titre et le sujet vous sont inconnus jusqu’aux premières images … Ce film a fait l’objet dune présélection par l’Association Française des Cinémas Art et Essai (AFCAE). Quatre ou cinq films sont proposés, l’équipe de programmation en a choisi un pour vous. Seul indice ce mois-ci le film est en français, ce qui ne veut pas forcément dire qu’il l’est lui-même ! Laissez-vous surprendre …

Durée 01h41 .

90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 06 02

