Avant première surprise Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon
Avant première surprise Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon lundi 3 novembre 2025.
Avant première surprise Cinéma Eden 3
90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03 20:30:00
fin : 2025-11-03
Date(s) :
2025-11-03
Venez découvrir le coup de coeur surprise AFCAE
Nous vous proposons chaque mois un film en Avant-Première, dont le titre et le sujet vous sont inconnus jusqu’aux premières images … Ce film a fait l’objet dune présélection par l’Association Française des Cinémas Art et Essai (AFCAE). Quatre ou cinq films sont proposés, l’équipe de programmation en a choisi un pour vous. Seul indice ce mois-ci le film est en français, ce qui ne veut pas forcément dire qu’il l’est lui-même ! Laissez-vous surprendre …
Durée 01h41 .
90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 06 02
English :
Come and discover AFCAE’s surprise coup de coeur
German :
Kommen Sie und entdecken Sie den Überraschungshit AFCAE
Italiano :
Venite a scoprire il coup de coeur a sorpresa di AFCAE
Espanol :
Venga a descubrir el golpe de efecto sorpresa de AFCAE
L’événement Avant première surprise Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis