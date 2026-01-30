Avant-première surprise Cinéma et jeux-vidéos Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Avant-première surprise Cinéma et jeux-vidéos Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 17 février 2026.
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-17
Pour la première fois, on vous propose de découvrir un film jeune public en avant-première !
Ouvert aux enfants dès 8 ans, on accompagne la séance par un moment convivial en salle autour de jeux vidéos en lien avec le film projeté.
Durée du film 1h15
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr
English : Avant-première surprise Cinéma et jeux-vidéos
For the first time, we’re offering a preview of a film for young audiences!
Open to children aged 8 and over, the screening will be accompanied by a convivial moment in the theater, where you can play video games related to the film.
Running time: 1h15
