Avant-première surprise Cinéma et jeux-vidéos Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Pour la première fois, on vous propose de découvrir un film jeune public en avant-première !

Ouvert aux enfants dès 8 ans, on accompagne la séance par un moment convivial en salle autour de jeux vidéos en lien avec le film projeté.

Durée du film 1h15

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

English : Avant-première surprise Cinéma et jeux-vidéos

For the first time, we’re offering a preview of a film for young audiences!

Open to children aged 8 and over, the screening will be accompanied by a convivial moment in the theater, where you can play video games related to the film.

Running time: 1h15

