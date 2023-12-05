Avant-première surprise Cinéma La Lanterne Bègles

Avant-première surprise Mardi 5 décembre 2023, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Début : 2023-12-05T20:30:00 – 2023-12-05T22:30:00

Fin : 2023-12-05T20:30:00 – 2023-12-05T22:30:00

La séance sera suivie d’un pot dans le hall, en partenariat avec notre caviste voisin, La Cave d’Antoine, et d’un petit échange autour de votre avis sur le film,Le film

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Bus : 31, 73, 15 et 86.

Venez découvrir un film art et essai coup de cœur de notre équipe avant sa sortie. cinéma bègles