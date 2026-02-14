Avant première surprise jeune public, Cinéma La Lanterne, Bègles
Avant première surprise jeune public, Cinéma La Lanterne, Bègles mardi 17 février 2026.
Avant première surprise jeune public Mardi 17 février, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde
Tarifs habituels
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:00:00+01:00
Fin : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:00:00+01:00
Séance suivie d’un goûter
En partenariat avec l’AFCAE
Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://begleslalanterne.cine.boutique/media/1160?tab=soon&title=COUP+DE+COEUR+SURPRISE+JEUNE+PUBLIC&showId=9259 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.
Un film surprise à découvrir à partir de 6 ans : une histoire d’amitié dans les étoiles ! ciné cinéma
La Lanterne