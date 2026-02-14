Avant première surprise jeune public, Cinéma La Lanterne, Bègles
Avant première surprise jeune public Mercredi 18 février, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde
Tarifs habituels
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00
En partenariat avec l’AFCAE, CINA et le Festival Les Toiles filantes
Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.
Un film surprise à découvrir à partir de 8 ans, suivi d’une rencontre avec l’ingénieur du son du film, pour comprendre comment se fabrique le son au cinéma. ciné cinéma
La Lanterne