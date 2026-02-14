Avant première surprise jeune public, Cinéma La Lanterne, Bègles

Avant première surprise jeune public Mercredi 18 février, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

En partenariat avec l’AFCAE, CINA et le Festival Les Toiles filantes

Cinéma La Lanterne
151 boulevard Albert 1er
Bègles 33130
Saint-Jean
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
0978808879
https://cinemalalanterne.fr
https://www.facebook.com/cinemalalanterne
https://www.instagram.com/cinemalalanterne/
Le cinéma de proximité de Bègles.
Bus : 31, 73, 15 et 86.

Un film surprise à découvrir à partir de 8 ans, suivi d’une rencontre avec l’ingénieur du son du film, pour comprendre comment se fabrique le son au cinéma. ciné cinéma

La Lanterne