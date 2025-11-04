AVANT-PREMIÈRE SURPRISE / Mardi 4 Novembre à 20h30 Cinéma La Lanterne Bègles
Tarifs habituels
Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/https-cinemalalanterne-fr-film-islands/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.
Venez découvrir un film art et essai coup de cœur de notre équipe avant sa sortie ! Un verre de vin offert après la séance par notre voisin caviste, La Cave d’Antoine. cinéma bègles
La Lanterne