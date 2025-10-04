Avant-Première T’as pas changé LANNEMEZAN Lannemezan

LANNEMEZAN Au cinéma le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Début : 2025-10-04 21:05:00

2025-10-04

Séance en présence de Jérôme Commandeur

Suite à la disparition de l’un de leurs camarades de classe, quatre anciens lycéens décident, 30 ans après leur bac, de réunir toute leur promo à l’occasion d’une fête, comme à l’époque.

Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’AS PAS CHANGÉ dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais…

LANNEMEZAN Au cinéma le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92 contact@cinegrandrio.fr

English :

Screening with Jérôme Commandeur

Following the disappearance of one of their classmates, four former high school students decide, 30 years after graduating, to reunite their entire class for a party, just like back then.

A veritable declaration of love to the 90s, T?AS PAS CHANGÉ paints a hilarious, gritty portrait of these 50-somethings whose reunion will change their lives forever?

German :

Sitzung in Anwesenheit von Jérôme Commandeur

Nach dem Verschwinden eines Klassenkameraden beschließen vier ehemalige Gymnasiasten 30 Jahre nach ihrem Abitur, ihren gesamten Jahrgang bei einer Party wie damals zu versammeln.

T?AS PAS CHANGÉ ist eine echte Liebeserklärung an die 90er Jahre und zeichnet ein urkomisches und grinsendes Porträt dieser Fünfzigjährigen, deren Wiedersehen sie für immer verändern wird

Italiano :

Proiezione in presenza di Jérôme Commandeur

In seguito alla scomparsa di uno dei loro compagni di classe, quattro ex studenti del liceo decidono, 30 anni dopo la maturità, di riunire l’intera classe per una festa, proprio come allora.

Vera e propria dichiarazione d’amore agli anni ’90, T?AS PAS CHANGÉ dipinge un ritratto esilarante e grintoso di questi cinquantenni la cui riunione cambierà per sempre le loro vite?

Espanol :

Proyección en presencia de Jérôme Commandeur

Tras la desaparición de uno de sus compañeros de clase, cuatro antiguos alumnos de instituto deciden, 30 años después de su bachillerato, reunir a toda su clase para celebrar una fiesta, como entonces.

Verdadera declaración de amor a los años 90, T?AS PAS CHANGÉ retrata de forma hilarante y descarnada a estos cincuentones cuyo reencuentro cambiará sus vidas para siempre?

