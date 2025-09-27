Avant-Première « T’as pas changé » Montargis
Avant-Première « T’as pas changé » Montargis samedi 27 septembre 2025.
6 Rue du Port Montargis Loiret
Présence exceptionnelle de Jérôme Commandeur .
6 Rue du Port Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 71 57
English :
Preview: « T’as pas changé » (You haven’t changed)
German :
Vorpremiere: « T’as pas changé » (Du hast dich nicht verändert)
Italiano :
Anteprima: « T’as pas changé » (Non sei cambiato)
Espanol :
Preestreno: « T’as pas changé » (No has cambiado)
