Avant-première T’as pas changé Place de la Gare Royan

Avant-première T’as pas changé
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06 19:00:00
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-10-06
En présence du réalisateur Jérôme Commandeur
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
In the presence of director Jérôme Commandeur
German :
In Anwesenheit des Regisseurs Jérôme Commandeur
Italiano :
In presenza del regista Jérôme Commandeur
Espanol :
En presencia del director Jérôme Commandeur
