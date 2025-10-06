Avant-première T’as pas changé Place de la Gare Royan

Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-06 19:00:00

En présence du réalisateur Jérôme Commandeur

Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

In the presence of director Jérôme Commandeur

German :

In Anwesenheit des Regisseurs Jérôme Commandeur

Italiano :

In presenza del regista Jérôme Commandeur

Espanol :

En presencia del director Jérôme Commandeur

