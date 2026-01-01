Avant-première Télérama À PIED D’ŒUVRE Cinéma Le Navire Valence

Avant-première Télérama À PIED D’ŒUVRE

Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Projection-rencontre avec la réalisatrice Valérie Donzelli et le comédien Bastien Bouillon (retransmission de la rencontre en direct à l’issue de la séance). 4 € la place avec le pass Télérama. Tarifs habituels sans le pass.

Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Screening-meeting with director Valérie Donzelli and actor Bastien Bouillon (live broadcast of the meeting after the screening). 4? per ticket with Télérama pass. Regular prices without pass.

