Avant-première Télérama À PIED D’ŒUVRE Cinéma Le Navire Valence dimanche 25 janvier 2026.
Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Moins de 18 ans
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Projection-rencontre avec la réalisatrice Valérie Donzelli et le comédien Bastien Bouillon (retransmission de la rencontre en direct à l’issue de la séance). 4 € la place avec le pass Télérama. Tarifs habituels sans le pass.
Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Screening-meeting with director Valérie Donzelli and actor Bastien Bouillon (live broadcast of the meeting after the screening). 4? per ticket with Télérama pass. Regular prices without pass.
