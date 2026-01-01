Avant-première Télérama LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT Cinéma Le Navire Valence

Avant-première Télérama LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT

Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Sur justificatifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Projection-rencontre avec le réalisateur Hasan Hadi (retransmission de la rencontre en direct à l’issue de la séance). Séance proposée dans le cadre des 70 ans de l’AFCAE. 4 € la place avec le pass Télérama. Tarifs habituels sans le pass.

Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

Screening-meeting with director Hasan Hadi (live broadcast of the meeting after the screening). Screening as part of AFCAE?s 70th anniversary celebrations. 4? per ticket with Télérama pass. Regular prices without pass.

L’événement Avant-première Télérama LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT Valence a été mis à jour le 2026-01-13 par Valence Romans Tourisme