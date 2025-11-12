AVANT-PREMIERE / The gâteau du president Cinéma La Lanterne Bègles

AVANT-PREMIERE / The gâteau du president Mercredi 12 novembre, 19h00 Cinéma La Lanterne Gironde

20h30 / Le film : Le Gâteau du Président d’Hasan Hadi

Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Premier jour du Festival Premiers Regards. Dès 19h30, profitez d’un cocktail pour la soirée d’ouverture du festival avant de découvrir le premier film en lice pour le Prix du Public en avant-première. cinéma bègles

La Lanterne