Avant-première The Mastermind de Kelly Reichardt Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Avant-première The Mastermind de Kelly Reichardt

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Projection en avant-première suivie d’un échange en visio avec la réalisatrice Kelly Reichardt (depuis le cinéma Le Balzac à Paris).

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Avant-première The Mastermind de Kelly Reichardt

Preview screening followed by a video chat with director Kelly Reichardt (from Le Balzac cinema, Paris).

L’événement Avant-première The Mastermind de Kelly Reichardt Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot