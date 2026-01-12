Avant-première The Mastermind de Kelly Reichardt Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Avant-première The Mastermind de Kelly Reichardt Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 22 janvier 2026.
Avant-première The Mastermind de Kelly Reichardt
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Projection en avant-première suivie d’un échange en visio avec la réalisatrice Kelly Reichardt (depuis le cinéma Le Balzac à Paris).
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Avant-première The Mastermind de Kelly Reichardt
Preview screening followed by a video chat with director Kelly Reichardt (from Le Balzac cinema, Paris).
