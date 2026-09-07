Avant-première : « TON ANIMAL MATERNEL (Siempre soy tu animal materno) », un film de Valentina Maurel, Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, Paris
mardi 15 septembre 2026 · Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma · Paris
Informations pratiques
Avant-première : « TON ANIMAL MATERNEL (Siempre soy tu animal materno) », un film de Valentina Maurel Mardi 15 septembre, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris
5€ / 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T22:00:00+02:00
De retour au Costa Rica après des études en Europe, Elsa retrouve sa petite sœur Amalia, seule dans la maison familiale. De plus en plus insaisissable, celle-ci semble enfermée dans des croyances ésotériques. Elsa essaie d’alerter leurs parents, mais ni le père, trop occupé par ses nouvelles conquêtes, ni la mère, absorbée par la réédition des poèmes érotiques de sa jeunesse, ne semblent prendre la mesure de la situation. Le retour d’Elsa engage les trois femmes à interroger leur lien indéfectible.
Triple Prix d’interprétation féminine Un Certain Regard Festival de Cannes 2026.
(2026 – Belgique/France/Costa-Rica – 1h48 – VO stf.)
Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris 75004 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cwb.fr/agenda/avant-premiere-ton-animal-maternel-siempre-soy-tu-animal-materno-un-film-de-valentina-maurel »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153019696 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cwb.fr »}]
A découvrir en présence de la réalisatrice, le film « TON ANIMAL MATERNEL (Siempre soy tu animal materno) au Centre Wallonie-Bruxelles. Paris Centre Wallonie-Bruxelles
DR
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