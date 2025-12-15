Avant première Tout va bien Place de la libération La Réole
Avant première Tout va bien Place de la libération La Réole jeudi 18 décembre 2025.
Avant première Tout va bien
Place de la libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 4.9 – 4.9 – 5.8 EUR
Tarif réduit
Projection en avant-première du film Tout va bien . Echange après le film avec l’équipe du cinéma .
Palce de la libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmail.com
