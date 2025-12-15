Avant première Tout va bien Place de la libération La Réole

Avant première Tout va bien

Avant première Tout va bien Place de la libération La Réole jeudi 18 décembre 2025.

Avant première Tout va bien

Place de la libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 4.9 – 4.9 – 5.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2925-12-18
fin : 2025-12-18

Date(s) :
2925-12-18

Projection en avant-première du film Tout va bien . Echange après le film avec l’équipe du cinéma   .

Palce de la libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98  cecilecinemarex@gmail.com

English : Avant première Tout va bien

L’événement Avant première Tout va bien La Réole a été mis à jour le 2025-12-12 par OT de l’Entre-deux-Mers