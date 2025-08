Avant-première Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? Zac des plaines de figuerolles Martigues

Avant-première Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? Zac des plaines de figuerolles Martigues mardi 12 août 2025.

Mardi 12 août 2025 de 20h40 à 22h. Zac des plaines de figuerolles Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 11.2 – 11.2 – EUR

Début : Mardi 2025-08-12

Avant-première Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? au cinéma Le Palace de Martigues.

Rires garantis et action décalée au programme !



Le monde est en danger… mais ne paniquez pas.

Un seul homme est prêt à intervenir. Enfin… à sa manière.



Voici le lieutenant Frank Drebin Jr., fils (fièrement maladroit) du célèbre Frank Drebin.

Il n’a pas vraiment la classe… ni le sang-froid… mais il a quelque chose. Et ça, c’est peut-être suffisant pour… sauver la planète (ou au moins essayer) !



Une comédie délirante, truffée de gags, d’action improbable, et d’un héros que personne n’attendait.



Fans de la saga “Y a-t-il un flic…”, cette nouvelle mission est pour vous !

Humour + pop-corn + bonne humeur = la soirée parfaite !



Réservez maintenant pour ne pas manquer cette avant-première explosive et hilarante ! .

Zac des plaines de figuerolles Cinéma Le Palace Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Preview Is There a Cop to Save the World? at the Le Palace cinema in Martigues.

German :

Vorschau Gibt es einen Polizisten, der die Welt rettet? im Kino Le Palace in Martigues.

Italiano :

Anteprima ? C’è un poliziotto per salvare il mondo? al cinema Le Palace di Martigues.

Espanol :

Preestreno: ¿Hay un policía para salvar el mundo? en el cine Le Palace de Martigues.

