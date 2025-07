Avant-première « Y’a pas de réseau » Route D’Istres Martigues

Avant-première « Y’a pas de réseau » Route D’Istres Martigues dimanche 3 août 2025.

Avant-première « Y’a pas de réseau »

Dimanche 3 août 2025 de 14h à 16h. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 11.2 – 11.2 – EUR

Début : Dimanche 2025-08-03 14:00:00

2025-08-03

une comédie familiale pleine d’action et de rires ! Une seule séance à ne pas manquer au cinéma le Palace à Martigues. Réservez vite vos places !

Vous cherchez une séance pleine d’action, de rires et d’aventure en famille ? Ne manquez pas l’avant-première du film « Y’a pas de réseau », une comédie familiale palpitante qui va vous déconnecter… au sens propre comme au figuré !



Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, partent en week-end avec leurs parents dans un gîte perdu au beau milieu de la forêt. Mais quand l’ennui les guette… ils décident de s’échapper pour explorer les environs !

C’est alors que tout bascule ils tombent sur deux malfrats complètement à côté de la plaque, en train de faire exploser une antenne relais pour plonger la région dans le noir numérique.



Ce qui s’ensuit ? Une course-poursuite haletante à travers bois, pièges maison à gogo et gags en cascade ! Les enfants vont devoir rivaliser d’ingéniosité pour transformer leur paisible gîte en véritable forteresse défensive.

Un film malin, drôle et rythmé, à savourer en famille ! .

Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

