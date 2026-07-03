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Avant-premières ! · 11e édition à l’Archipel L’Archipel Paris

vendredi 3 juillet 2026 · L'Archipel · Paris

Avant-premières ! · 11e édition à l’Archipel L’Archipel Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
L'Archipel
Adresse
17, boulevard de Strasbourg
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

En présence de Zoé Chantre,
cinéaste et collaboratrice
d’Alain Cavalier

MERCI D’ÊTRE VENU de Alain Cavalier
France | 2026 | 1h22 | VF

« J’accuse Michel Seydoux, avec lequel je travaille
depuis quarante ans, d’être responsable de la
fabrication et de la diffusion de mon prochain film.
Après m’avoir bousculé – et même ceinturé parce
que plus jeune et plus costaud – il m’a contraint
de terminer la mise en ordre cinématographique
de mes ultimes envies de filmer… »

L’Archipel vous invite à découvrir avant tout le monde Merci d’être venu de Alain Cavalier dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T21:30:00+02:00

L’Archipel 17, boulevard de Strasbourg  75010 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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