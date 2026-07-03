Avant-premières ! · 11e édition à l’Arlequin L’Arlequin – Dulac Cinémas Paris
vendredi 10 juillet 2026 · L'Arlequin - Dulac Cinémas · Paris
Informations pratiques
Soirée de clôture, animée par Joël Chapron, spécialiste des cinématographies d’Europe de l’Est
MINOTAURE de Andreï Zviaguintsev
France, Allemagne, Lettonie | 2026 | 2h15 | VOSTF
Russie, 2022. Gleb, chef d’entreprise prospère, vit
avec sa femme Galina et leur fils. Il se retrouve
confronté à des problèmes professionnels
croissants, dans un monde de plus en plus
instable. L’effondrement d’une vie soigneusement
construite bascule rapidement dans la violence.
L’Arlequin vous invite à découvrir avant tout le monde Minotaure de Andreï Zviaguintsev dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 20h00 à 23h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T20:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00
L’Arlequin – Dulac Cinémas 76, rue de Rennes 75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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