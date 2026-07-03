Avant-premières ! · 11e édition à l’Arlequin L’Arlequin – Dulac Cinémas Paris

Informations pratiques

Soirée de clôture, animée par Joël Chapron, spécialiste des cinématographies d’Europe de l’Est

MINOTAURE de Andreï Zviaguintsev

France, Allemagne, Lettonie | 2026 | 2h15 | VOSTF

Russie, 2022. Gleb, chef d’entreprise prospère, vit

avec sa femme Galina et leur fils. Il se retrouve

confronté à des problèmes professionnels

croissants, dans un monde de plus en plus

instable. L’effondrement d’une vie soigneusement

construite bascule rapidement dans la violence.

L’Arlequin vous invite à découvrir avant tout le monde Minotaure de Andreï Zviaguintsev dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T20:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00

L’Arlequin – Dulac Cinémas 76, rue de Rennes 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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