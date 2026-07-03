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Avant-premières ! · 11e édition à l’Arlequin L’Arlequin – Dulac Cinémas Paris

vendredi 10 juillet 2026 · L'Arlequin - Dulac Cinémas · Paris

Avant-premières ! · 11e édition à l’Arlequin L’Arlequin – Dulac Cinémas Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
L'Arlequin - Dulac Cinémas
Adresse
76, rue de Rennes
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

Soirée de clôture, animée par Joël Chapron, spécialiste des cinématographies d’Europe de l’Est

MINOTAURE de Andreï Zviaguintsev
France, Allemagne, Lettonie | 2026 | 2h15 | VOSTF

Russie, 2022. Gleb, chef d’entreprise prospère, vit
avec sa femme Galina et leur fils. Il se retrouve
confronté à des problèmes professionnels
croissants, dans un monde de plus en plus
instable. L’effondrement d’une vie soigneusement
construite bascule rapidement dans la violence.

L’Arlequin vous invite à découvrir avant tout le monde Minotaure de Andreï Zviaguintsev dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 20h00 à 23h00
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T20:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00

L’Arlequin – Dulac Cinémas 76, rue de Rennes  75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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