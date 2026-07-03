Avant-premières ! · 11e édition à l’Entrepôt Entrepôt Paris

Informations pratiques

Soirée « Dancing Disco »

LES MATINS MERVEILLEUX de Avril Besson

France | 2026 | 1h27 | VF

De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa

grand-mère, Charlie roule. Elle ne sait pas encore

que ces disques ressusciteront les pas de danse

de sa mère, ni qu’une plage méditerranéenne

désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina. Pour l’instant, elle roule.

L’Entrepôt vous invite à découvrir avant tout le monde Les Matins merveilleux de Avril Besson dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le jeudi 09 juillet 2026

de 21h00 à 22h30

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T21:00:00+02:00_2026-07-09T22:30:00+02:00

Entrepôt 7, rue Francis Pressensé 75014 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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