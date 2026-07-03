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Avant-premières ! · 11e édition à l’Entrepôt Entrepôt Paris

vendredi 10 juillet 2026 · Entrepôt · Paris

Avant-premières ! · 11e édition à l’Entrepôt Entrepôt Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Entrepôt
Adresse
7, rue Francis Pressensé
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

Soirée « Dancing Disco »

LES MATINS MERVEILLEUX de Avril Besson
France | 2026 | 1h27 | VF

De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa
grand-mère, Charlie roule. Elle ne sait pas encore
que ces disques ressusciteront les pas de danse
de sa mère, ni qu’une plage méditerranéenne
désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina. Pour l’instant, elle roule.

L’Entrepôt vous invite à découvrir avant tout le monde Les Matins merveilleux de Avril Besson dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 21h00 à 22h30
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T21:00:00+02:00_2026-07-09T22:30:00+02:00

Entrepôt 7, rue Francis Pressensé  75014 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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