Avant-premières ! · 11e édition à l’Entrepôt Entrepôt Paris
vendredi 10 juillet 2026 · Entrepôt · Paris
Informations pratiques
Soirée « Dancing Disco »
LES MATINS MERVEILLEUX de Avril Besson
France | 2026 | 1h27 | VF
De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa
grand-mère, Charlie roule. Elle ne sait pas encore
que ces disques ressusciteront les pas de danse
de sa mère, ni qu’une plage méditerranéenne
désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina. Pour l’instant, elle roule.
L’Entrepôt vous invite à découvrir avant tout le monde Les Matins merveilleux de Avril Besson dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 21h00 à 22h30
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T21:00:00+02:00_2026-07-09T22:30:00+02:00
Entrepôt 7, rue Francis Pressensé 75014 Paris
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