Avant-premières ! · 11e édition à l’Épée de Bois Épée de Bois Paris

Informations pratiques

En présence d’un membre

de l’équipe du film

LES ROCHES ROUGES de Bruno Dumont

Portugal, France, Italie, Espagne, Qatar | 2026 | 1h30 | VF

Sur la Côte d’Azur, deux bandes d’enfants

s’affrontent à leur jeu favori : sauter des rochers

rouges de la Méditerranée. Géo, 5 ans à peine,

découvre le temps d’un été un monde où l’amitié

se mêle à la rivalité, et où les premiers élans du cœur deviennent source de tensions.

L’Épée de Bois vous invite à découvrir avant tout le monde Les Roches rouges de Bruno Dumont dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le mardi 07 juillet 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-08T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00

Épée de Bois 100, rue Mouffetard 75005 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



Afficher la carte du lieu Épée de Bois et trouvez le meilleur itinéraire

