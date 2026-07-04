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Avant-premières ! · 11e édition à l’Épée de Bois Épée de Bois Paris

mardi 7 juillet 2026 · Épée de Bois · Paris

Avant-premières ! · 11e édition à l’Épée de Bois Épée de Bois Paris

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Épée de Bois
Adresse
100, rue Mouffetard
Ville
75005 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

En présence d’un membre
de l’équipe du film

LES ROCHES ROUGES de Bruno Dumont
Portugal, France, Italie, Espagne, Qatar | 2026 | 1h30 | VF

Sur la Côte d’Azur, deux bandes d’enfants
s’affrontent à leur jeu favori : sauter des rochers
rouges de la Méditerranée. Géo, 5 ans à peine,
découvre le temps d’un été un monde où l’amitié
se mêle à la rivalité, et où les premiers élans du cœur deviennent source de tensions.

L’Épée de Bois vous invite à découvrir avant tout le monde Les Roches rouges de Bruno Dumont dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 19h30 à 21h00
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-08T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00

Épée de Bois 100, rue Mouffetard  75005 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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