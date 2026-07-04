Avant-premières ! · 11e édition à l’Épée de Bois Épée de Bois Paris
mardi 7 juillet 2026 · Épée de Bois · Paris
Informations pratiques
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de l’équipe du film
LES ROCHES ROUGES de Bruno Dumont
Portugal, France, Italie, Espagne, Qatar | 2026 | 1h30 | VF
Sur la Côte d’Azur, deux bandes d’enfants
s’affrontent à leur jeu favori : sauter des rochers
rouges de la Méditerranée. Géo, 5 ans à peine,
découvre le temps d’un été un monde où l’amitié
se mêle à la rivalité, et où les premiers élans du cœur deviennent source de tensions.
L’Épée de Bois vous invite à découvrir avant tout le monde Les Roches rouges de Bruno Dumont dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le mardi 07 juillet 2026
de 19h30 à 21h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-08T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00
Épée de Bois 100, rue Mouffetard 75005 Paris
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